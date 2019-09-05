​Жителям Югры в прямом эфире программы «спросите у врача» расскажут о сердечно-сосудистых заболеваниях

В эту пятницу, 6 сентября, состоится прямой эфир с врачом-кардиологом высшей категории, заведующим кардиологическим отделением №1 БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Алексеем Сеитовым.

В рамках программы «спросите у врача» он расскажет о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и ответит на вопросы жителей округа.

Посмотреть трансляцию можно будет в 15:00 в группе «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» социальной сети «ВКонтакте».