​В Югре из школы эвакуировали 840 детей из-за сработавшей пожарной сигнализации

Сегодня утром в Покачах (город Ханты-Мансийского автономного округа) в средней школе №4 сработала пожарная сигнализация. Из образовательного учреждения своими силами было эвакуировано 100 сотрудников и 840 детей.

«На происшествие от подразделений МЧС России привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава», – отметили в пресс-службе МЧС Югры.

Спасатели провели разведку, в ходе которой установили, что срабатывание тревоги было ложным.

Пожарные убедились, что нет никакой угрозы здоровью и жителям, после чего покинули школу.