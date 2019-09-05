​В Югре из школы эвакуировали 840 детей из-за сработавшей пожарной сигнализации

Сегодня утром в Покачах (город Ханты-Мансийского автономного округа) в средней школе №4 сработала пожарная сигнализация. Из образовательного учреждения своими силами было эвакуировано 100 сотрудников и 840 детей.
«На происшествие от подразделений МЧС России привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава», – отметили в пресс-службе МЧС Югры.
Спасатели провели разведку, в ходе которой установили, что срабатывание тревоги было ложным.
Пожарные убедились, что нет никакой угрозы здоровью и жителям, после чего покинули школу.
Открытие сезона в «Порту». Заведующий КЦ Юрий Семенков // ONLINE 6 сентября в 15.00