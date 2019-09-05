​Команда из Югры по следж-хоккею выступит на республиканских соревнованиях

Югорская команда по следж-хоккею примет участие в открытых республиканских соревнованиях «Мемориал Виктора Кузнецова», сообщает Центр адаптивного спорта Югры.

На турнире встретятся сильнейшие команды страны. Помимо команды из Югры, это будут представители Удмуртии, Оренбургской и Московской областей.

Турнир пройдет с 5 по 10 сентября. Он будет проводится в один круг, по системе «каждый с каждым».

Программа мероприятия:

20-00 – заседание главной судейской коллегии (СК «Чекерил»)

10-30 «Югра» - «Белые медведи»

13-00 Открытие турнира

13-45 «Удмуртия» - «Ястребы»

11-00 «Ястребы» - «Белые медведи»

13-00 «Удмуртия» - «Югра»

11-15 «Удмуртия» - «Белые медведи»

13-15 «Ястребы» - «Югра»

11-00 Матч за 3 место

13-00 – Финал, Торжественная церемония закрытия, награждение победителей и призеров

Справка:

Турнир, посвященный памяти основателя российского следж-хоккея Виктора Кузнецова, пройдет во второй раз.