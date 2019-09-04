​Жители Югры оценили свои зарплаты на «троечку» — и это второе место в России. Не поверите, кто на первом

Жители Югры оценили свой уровень зарплат на 3,2 балла из пяти возможных, сообщает в своем свежем исследовании компания HeadHunter. При этом югорчане оказались на втором месте в стране – а первое место неожиданно заняла Пензенская область, где местные жители считают свой уровень оплаты труда на 3,4 балла.

В среднем югорчане получают 44,5 тысячи рублей, хотя очевидно, что реальный разброс очень велик в разных сферах деятельности. Так, представители индустрии спорта, рабочего персонала, искусства и масс-медиа в Югре оценивают свой доход на 2,6 балла, высший менеджмент – на 2,8 балла, а вот нефтяники, строители, бухгалтеры, представители автомобильного бизнеса и IT – примерно на 3 балла, рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter на Урале Анна Осипова.

При всем этом условия труда югорчане оценивают на 3,8 (опять второе место после Пензенской области – что там вообще происходит?), и в целом 74 процента жителей региона позитивно относятся к своей работе и довольны тем, чем занимаются. Лучше всего по этому показателю (сюрприз!) – сырьевой сектор и автомобильный бизнес. Хуже всего – юристы, административный и рабочий персонал.