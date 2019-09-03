​В Югре за восемь месяцев введено всего 25 процентов планируемого жилья

За восемь месяцев 2019 года в округе введено в эксплуатацию 220 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе обсуждения вопросов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности округа.

Отметим, что это лишь 25 процентов от запланированной цифры. Всего за 2019 год в регионе планируется ввод более 900 тыс. квадратных метров жилья.

Лучшие показатели по этому параметру у Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.

Губернатор также отметила, что необходимо улучшить качество работы в обеспечении всех обязательств органов местного самоуправления перед гражданами.