​В Югре значительно снизилась смертность от инфаркта миокарда

В Югре по итогам первого полугодия 2019 года зарегистрировано снижение смертности от инфаркта миокарда почти на 17 процентов по сравнению с тем же периодом в 2018 году. Такие данные приводит департамент здравоохранения Югры.

«Сегодня мы ставим перед собой задачу – максимально повысить доступность этого вида помощи в рамках реализации федерального проекта [«Здоровье»]. Эффективность лечения напрямую зависит от слаженной работы медицинских служб на всех этапах. В экстренных ситуациях недопустимы даже малейшие задержки и сбои в оказания помощи, на счету каждая минута», – заявила главный кардиолог Югры Ирина Урванцева.

Также в округе, по сравнению с прошлым годом, зарегистрированы сокращение времени госпитализации пациентов с инфарктом миокарда (на 11 процентов) и рост охвата пациентов диспансерным наблюдением (чуть менее 4 процентов).

Специалисты отмечают, что достигнуть плановых показателей работы помогают современные организационные решения.

Справка:

Югра входит в пятерку регионов страны с самой низкой смертностью населения от болезней системы кровообращения. За последние 10 лет смертность югорчан от инфаркта миокарда снизилась на 23,3 процента.