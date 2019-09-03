​В Югре среди детей и подростков пройдет Специальная Спартакиада

В Ханты-Мансийске пройдет летняя Специальная Спартакиада Югры среди детей и подростков. Праздник спорта состоится 11 сентября на открытом стадионе «Югра-Атлетикс» (ул. Отрадная, 9). Начало в 10:00, вход свободный.

В спартакиаде примут участие 120 юных спортсменов – воспитанники коррекционных школ и реабилитационных центров 15 муниципалитетов округа.

В течение трех дней будут разыграны медали в легкой атлетике, настольном теннисе, пауэрлифтинге, плавании и бочча.

Все соревнования пройдут в формате лично-командных зачетов (общекомандный зачет подсчитывается по сумме очков, набранных участниками во всех дисциплинах).