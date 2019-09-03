​В Югре молодежь стала меньше болеть ВИЧ. Количество новых зараженных – рекордно низкое

Молодежь в возрасте 15-25 лет в Югре стала меньше заражаться ВИЧ – среди всех обследованных в этой группе вирус обнаружен у четырех процентов. Это рекордно низкий показатель, заявила и.о. главврача центра профилактики и борьбы со СПИДом Марина Ворох. Она рассказала, что за первые полгода обследования на ВИЧ прошли почти 300 тысяч человек (это 20 процентов населения региона), среди них вирус обнаружили у 605. При этом в Югре не было ни единого прецедента внутрибольничного заражения ВИЧ, а все дети, чьи матери заражены вирусом иммунодефицита, получают необходимую химиопрофилактику.

Тем не менее, Югра по-прежнему входит в число регионов с наибольшим количеством носителей ВИЧ. В июле 2019 года Роспотребнадзор поставил ХМАО на шестое место в стране по этому показателю, заявив, что в регионе 1,3 процента населения заражены вирусом иммунодефицита (все, что больше 1 процента, считается эпидемией) – это 1300 человек на 100 тысяч населения, то есть почти 20 тысяч человек.

На первых местах по уровню заражения ВИЧ находятся Иркутская область (1814 человек на 100 тысяч), Свердловская область (1804 на 100 тысяч) и Кемеровская область (1796 на 100 тысяч).