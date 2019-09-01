​В Югре стартует месячник по профилактике заболеваний сердца

Сентябрь 2019 года в Югре будет посвящен профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«В рамках месячника в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа пройдут консультации специалистов, дни открытых дверей, профилактические беседы и лекции», – отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Кроме того, будут организованы развлекательные мероприятия, направленные на повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Цель мероприятий – рассказать населению, как скорректировать свой образ жизни, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем сердца в будущем. А также напомнить о важности своевременных обследований», – заявил главный врач Центра медицинской профилактики Алексей Молостов.

По его словам, такой месячник – это отличная возможность сделать свою жизнь лучше, отказаться от вредных привычек и стать активнее.