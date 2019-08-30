​В Ханты-Мансийске задержали пивного вора, укравшего 50 литров алкоголя

В Ханты-Мансийске мужчина украл 50 литров пива из магазина. Полицейские нашли его в тот же день и задержали.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе окружного УМВД, мужчина 1990 года рождения гулял по улице Уральской в столице Югры и увидел, что в продуктовом магазине открыта дверь черного входа – сотрудники проветривали помещение. Подозреваемый воспользовался этим и вынес кегу с пивом в объеме 50 литров.

Участковый полиции нашел пивного вора в его квартире. Мужчина выпил весь алкоголь вместе с друзьями. Возбуждено уголовное дело.