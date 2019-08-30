​В Югре начались обыски в одном из правительственных фондов

В «Фонде поддержки предпринимательства Югры» проходят обыски. Это связанно с уголовным делом по статье мошенничество, начатым в отношении правительственной организации. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили сотрудники пресс-службы УМВД Югры.

«Обыски проводятся, потому что возбуждено дела по статье 159 УК РФ», — пояснили правоохранители.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники фонда обратились к силовикам, чтобы сообщить о преступных схемах, которые якобы реализует организация. По словам источников, АНО «Национальное агентство социальных коммуникаций» документально предоставляло фонду различные услуги, в числе которых консультативные. Однако, как говорят экс-сотрудники, фактически работы не предоставлялись. Также было заявлено, что аукцион проводился с нарушениями — техническое задание было написано под «НАСК», а другие фирмы-участники были включены в аукцион для видимости конкуренции.

Кроме того, в июне этого года югорская полиция направила результаты проверки фонда в управление следственного комитета, с комментарием — там есть коррупционные проявления. Об этом писал раннее портал Znak.com.