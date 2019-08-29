​Югорчане стали оформлять больше кредитных карт, чем в прошлом году

В Югре стали оформлять больше кредитных карт. Об этом сообщает Национальное бюро кредитный историй (НБКИ).

Количество выданных кредитных карт выросло на 31 процент: за первую половину 2019 года, в округе выдано 16 759 кредитных карт (за тот же период в 2018 году этот показатель достигла 12 793).

Также выросло количество выданных карт в Белгородской области (+24,4 процента), в Ленинградской (+20,9 процента), а также в Санкт-Петербурге (+17,9 процента), Пермском крае (+16,9 процента) и Воронежской области (+16,9 процента).

В целом по России в 2019 году рост выдачи новых кредитных карт составил 11,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«После небольшого сокращения выдачи кредитных карт в мае текущего года, летом 2019 года количество новых выданных «кредиток» вновь начало расти», – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.