​В Ханты-Мансийске мужчину посадят на 5 лет за коммерческий подкуп

В Ханты-Мансийске работника коммерческой организации обвинили в совершении пяти преступлений, связанных с коммерческим подкупом в крупном размере.

Суд установил, что обвиняемый, занимая управленческую должность в коммерческой организации, предложил предпринимателю, с которым у фирмы был заключен договор на оказание транспортных услуг, безвозмездно передать ему во временное пользование транспортное средство «Toyota Land Cruiser 200». За это подсудимый пообещал подписывать путевые листы на автотранспорт, который по факту транспортные услуги не оказывал.

«В течение двух лет подсудимый пять раз получал в пользование автомобиль, которым пользовался по несколько месяцев, при этом, совершал неправомерные действия в интересах индивидуального предпринимателя и в ущерб интересам фирмы», – сообщает пресс-служба следственного управления пот Югре.

Мужчине назначено 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.