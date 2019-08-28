​В Югре второй раз проходит конкурс на получение гранта губернатора

До 7 сентября в Югре продолжается прием заявок на конкурс по предоставлению гранта губернатора. Минимальная сумма выплат – 176 тысяч рублей, а максимальная – около 3 миллионов.

«На сегодняшний день имеется 145 заявок, — рассказал СИА-ПРЕСС начальник отдела финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Александр Гапоненко. — Это значит, что организации зарегистрированы на сайте и постепенно заполняют всю необходимую информацию о проектах. Мы внимательно отслеживаем каждую заявку, некоторые отправляем на доработку, некоторым даже отказываем. Например, если по роду деятельности в уставе организации прописаны одни цели, а в заявке указаны другие. Сейчас нами подтверждены 9 заявок, в которых все хорошо».

По опыту прошлого конкурса Александр Гапоненко знает, что львиная часть проектов — до 70 процентов — будет заявлена в последний день приема. Однако так делать не стоит: если в заявке что-то будет неладно, то ее придется дорабатывать, и в итоге она вообще может не пройти конкурсный отбор.

На данный момент самыми популярными направлениями проектной деятельности являются культура, образование и соцподдержка.

Например, в прошлом конкурсе на получение гранта губернатора успешным был проект «Социальная гостиница как инструмент постпенитенциарной ресоциализации граждан». Проще говоря: адаптация людей, освободившихся из тюрьмы и не имеющих жилья, средств к существованию или социально-родственных связей.

«Основным мероприятием проекта является открытие социальной гостиницы для граждан данной категории. Она представляет собой два мобильных здания на 16 койко-мест. Планируется круглосуточное проживание в гостинице граждан сроком от 3-х до 12 месяцев. При наличии обстоятельств, которые ухудшат условия жизнедеятельности граждан, срок проживания в социальной гостинице может быть продлен», — говорится в описании проекта. Необходимы денежные средства пойдут для установки и подключения мобильных зданий к системе электроснабжения, оплату труда администраторов и коммунальных услуг.

Также в прошлый раз грант на 916.500 рублей получило сургутское общественное движение «Дай Лапу» на организацию своего проекта «Не заставляй свою собаку краснеть: убери за своим питомцем». Проект НКО подразумевает установку в Сургуте 30 урн для уборки за четвероногими в основных парках и скверах, популярных для выгула.

«Собачники очень часто на вопрос «Почему не убрали за своим питомцем?» отвечают, что выкидывать некуда: специальные контейнеры ведь отсутствуют. Поэтому прежде чем начать что-то требовать, нужно сначала создать условия. Так и появился наш проект», — рассказала СИА-ПРЕСС председатель ОД «Дай Лапу» Александра Нуриева.

Как отмечают организаторы конкурса, серьезный отбор идет не только среди проектов, но и среди членов комиссии, которые будут эти проекты оценивать.

«Мы тестируем кандидатов в эксперты и решаем, допускаем ли их до оценки проектов. Происходит очень серьезная фильтрация», — говорит Александр Гапоненко.

Сообщается, что новая модель проведения конкурса упрощает взаимодействие НКО с властью: заявка на получение гранта приобрела единый формат и цифровой вид, процедура оценки проектов стала более прозрачной и независимой, порядок участия в конкурсе унифицирован в соответствии с федеральным стандартом.

Справка: Заявка на участие в конкурсе представляется в Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в форме электронных документов посредством заполнения электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса в сети Интернет по адресу: грантгубернатора.рф. Одна организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому направлению. Срок реализации проекта не должен превышать 1 год 6 месяцев со дня следующего после предоставления гранта Губернатора.