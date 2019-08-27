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​В Югре родственников тяжелобольных пациентов научат оказывать медпомощь

В Югре создадут условия для организации амбулаторной паллиативной службы. Родственники и близкие неизлечимо больных пациентов смогут оказывать помощь и должный уход на дому. Информация об этом содержится в программе развития региональной системы оказания паллиативной помощи, которую утвердило правительство Югры. Реализовывать программу в округе планируют в составе государственной программы «Современное здравоохранение».

По словам исполняющего обязанности директора регионального департамента здравоохранения Владислава Нигматулина, документ предусматривает обучение родственников правилам оказания специфической медицинской помощи. «Таким образом, они получат необходимые навыки ухода за больными, использования лекарственных средств и другие», — отметил представитель депздрава Югры.

Развитие данной сферы в округе также включает повышение качества и доступности обезболивания. Так, в Югре могут появиться аптеки, где будут изготавливать необходимые лекарственные препараты.

Стоит отметить, что важнейшим аспектом в оказании паллиативной помощи остается лечение и уход в специальных медучреждениях, в том числе хосписах. «Основная часть пациентов в хосписах — онкологические, у многих из них наступила терминальная стадия. В таких клиниках находятся и пациенты, которые перенесли инсульт, черепно-мозговую травму. Все они нуждаются в постоянной паллиативной помощи, — пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС врач паллиативной помощи Абдушукур Закиров. — Если говорить о лежачих пациентах, то медицинские специалисты занимаются контролем состояния их кожных покровов, зондового питания, диуреза, санированием трахеостом».

По мнению сургутского медика, главная задача паллиативной помощи — создание комфортных условий жизни, даже если она будет непродолжительной. «Пациенты не должны чувствовать боль, их необходимо мыть и кормить, обеспечивать постоянный надзор», — дополнил Закиров.

Кроме того, врач-терапевт Евгений Гордеев отметил, что в случае с тяжелобольными пациентами редко удается вылечить заболевание. «Медики снимают болевой синдром, обеспечивают круглосуточный уход. Иногда получается повысить мобильность: пациент был лежачим, а его удалось посадить в кресло-каталку. Но такие случаи — редкость», — пояснил специалист.

Напомним, ранее правительством Югры были приняты дополнения к госпрограмме «Современное здравоохранение», направленные на борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Любая программа, принимаемая в регионе в области здравоохранения, нацелена на увеличение продолжительности и качества жизни югорчан», – заявил ио руководителя окружного депздрава.


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Сегодня в 18:54, просмотров: 103, комментариев: 0


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