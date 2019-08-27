​В Югре полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля

В Урае полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля «ВАЗ-21099». Им оказался 21-летний житель Республики Башкортостан. В момент задержания мужчина находился за рулем угнанной машины.

«Как пояснил подозреваемый, он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил угнать автомобиль, чтобы доехать до дома», – сообщает пресс-служба Управления МВД по Югре.

По словам мужчины, машина была открыла, а ключ находился в замке зажигания.

На подозреваемого заведено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем и административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде.