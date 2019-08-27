​В Югре пройдет всероссийская акция «Живи, лес!». Принять участие может любой желающий

Ежегодно по всей России, в том числе и в ХМАО, проходит акция «Живи, лес!», направленная на сохранение лесов. В ней может принять участие любой желающий. Акция запланирована на первые месяцы осени, мероприятия пройдут с 1 сентября по 31 октября на территории всех 14 лесничеств Югры.

Для участия в акции приглашаются школы, представители бизнеса, общественные организации, региональные органы власти и волонтеры. Участники будут высаживать саженцы деревьев, убирать мусор.

Добровольцем может стать любой желающий югорчанин. Чтобы записаться, узнать дни проведения акции и другие подробности, нужно позвонить либо по телефону 8 (3467) 327-481, либо напрямую в лесничество вашего муниципалитета, телефоны можно найти на сайте департамента недропользования и природных ресурсов Югры в разделе «контакты».

Как объяснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в департаменте, дни проведения акции во всех лесничествах различаются: «Все лесничества выбирают день по своим собственным критериям, таким как погодные условия. Поэтому дни проведения акции для волонтеров во всех городах Югры разные».

Например, в Сургуте отдельная акция с добровольцами пройдет 27 сентября – они вместе с сотрудниками лесхоза посадят тысячу сибирских сосен. А в Нефтеюганске волонтеры будут прикрепляться к участникам из других команд, собранных из школ, общественных организаций и так далее.

Акция «Живи, лес!» проводится ежегодно осенью с 2011 года. Организатор — федеральное агентство лесного хозяйства.