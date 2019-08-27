​В Югре в разы увеличилось количество случаев смертельно опасного заболевания

В Югре за первое полугодие зафиксировали 48 случаев заболевания острым вирусным гепатитом А. По словам сотрудников окружного депздрава, этот показатель в 4,4 раза превышает число заболевших в прошлом году за аналогичный период.

«Гепатит А – вирусное заболевание печени. В отличие от гепатитов B и C, гепатит может вызывать тяжелые симптомы и острую печеночную недостаточность, которая часто является смертельной. Передача вируса происходит в результате приема зараженных пищевых продуктов или при непосредственном контакте с больным, — поясняют югорские медики. — Симптомы обычно проявляются общим недомоганием, повышенной утомляемостью, тошнотой, рвотой, иногда желтухой: темная моча, обесцвеченный стул, пожелтение белковой оболочки глаз и кожного покрова».

Кроме того, по мнению врачей, в целях профилактики необходимо потреблять только чистую воду, качественные продукты, соблюдать личную гигиену. Также существует безопасная и эффективная вакцина против гепатита А. Специалисты депздрава заявляют, что она рекомендуется детям, проживающим на территориях с высоким уровнем заболеваемости, медицинским работникам, воспитателям, персоналу детских дошкольных учреждений и общественного питания, работникам по обслуживанию канализационных и водопроводных сооружений, а также людям, которые отправляются в регионы с высоким уровнем заболеваемости.