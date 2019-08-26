​Представительница Югры завоевала серебро среди женщин на втором этапе Кубка мира по лыжероллерам

Представительницы Югры Евгения Шаповалова заняла второе место в женском зачете на втором этапе Кубка мира по лыжероллерам 2019, который прошел в Ханты-Мансийске. На первом месте оказалась представительница Италии Лиза Бользан, тройку лидеров закрыла Алена Прохазкова из Словакии.

В мужском зачете золото завоевал представитель России – Иван Анисимов. Второе место занял норвежец Рагнар Брагвин Андресен, а замкнул тройку призеров Маттео Танел из Италии.

Отметим, что Кубок по лыжероллерам второй год подряд проходит в Ханты-Мансийске. В трехдневных соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 10 стран.

Победителей наградили губернатор Югры Наталья Комарова, а также легенды отечественных лыжных гонок, среди которых четырнадцатикратная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.