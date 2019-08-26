​В Лянторе сгорел деревянный дом

В городе Лянтор Сургутского района накануне вечером произошел пожар. Огонь практически уничтожил двухэтажный нежилой дом. По словам местных жителей, здание, расположенное в 3 мкрн, напротив торгового центра «Лянторсити», расселенное. Судя по предварительным данным, пострадавших в огне не было. На тушение пожара сотрудникам МЧС понадобилось около часа.

«На месте работали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», — пояснили сотрудники окружных спецслужб.