​На дорогах Югры в ДТП погибли два человека

За минувшие выходные в Югре произошло два ДТП, в результате которых погибли люди.

Первое дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром в Субботу на Приобском месторождении, в Ханты-Мансийском районе. Мужчина 42 лет за рулем «КАМАЗа» не справился с управлением из-за чего вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП.

В этот же день вечером на 107 километре трассы Сургут — Ноябрьск столкнулись бензовоз «СКАНИЯ» и кроссовер Mitsubishi. Из покореженного автомобиля водителя и пассажиров кроссовера извлекали сотрудники спасательных служб. В результате ДТП водитель и один из пассажиров автомобиля Mitsubishi получили травмы, еще один пассажир скончался в больнице.