​Специалисты Роспотребнадзора Югры рассказали, как выбрать школьную форму и правильно нагрузить ребенка уроками

Школьная форма должна быть пошита из натуральных тканей, которые пропускают воздух и впитывают влагу. Желательно, чтобы детская одежда была устойчива к потере цвета, стирке и сухому трению. Такие рекомендации представили сотрудники югорского управления Роспотребнадзора. Специалисты уточняют, что дискомортная одежда может вызвать проблемы со здоровьем (простудные и кожные заболевания) и самочувствием школьника.

Кроме того, эксперты напомнили о необходимости равномерно распределять нагрузку для учащихся. Так, у учеников 2-4 классов не рекомендуется проводить более пяти уроков в день, при составлении расписания необходимо учитывать сложность предметов. Для школьников 5-6 классов оптимальным считается не более шести уроков, 7-11 классов - не более семи. Кроме того, по мнению специалистов, четверг и пятница должны быть облегченными для предупреждения переутомления.

"Напоминаем, что за компьютером учащиеся старших классов могут находиться не более 35 минут, первоклассники - 20 минут.Согласно требованиям санитарных правил, непрерывное использование интерактивных досок на уроках не должно превышать пяти минут среди учащихся 1-4 классов и 10 минут в 5-11", - также уточнили сотрудники окружного Роспотребнадзора.