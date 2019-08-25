Губернатор Югры пригласила жителей Ханты-Мансийска на личный прием

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет встречу с жителями Ханты-Мансийска 28 августа. Мероприятие начнется в 18.00 в Культурно-досуговом центре «Октябрь», расположенном по адресу улица Дзержинского, 7. Кроме того, с 16.00 сотрудники югорского правительства проведут консультации с желающими.

Участники встречи смогут задать интересующие их вопросы представителям окружных департаментов, а также главе региона.

«Наталья Комарова обсудит с югорчанами национальные проекты и личное участие каждого в них», — пояснили в департаменте общественных и внешних связей округа.

За встречей жители региона смогут наблюдать и в режиме онлайн — на официальной странице губернатора в Instagram будет идти прямая трансляция.