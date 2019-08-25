В Югре на трассе бензовоз столкнулся с кроссовером

В субботу, 24 августа вечером на трассе Сургут — Ноябрьск произошло крупное ДТП. На 107 километре автодороги столкнулись бензовоз и кроссовер. Об этом сообщает местное информагентство «К-информ».

Пострадавшие в аварии были госпитализированы в медицинское учреждение на карете скорой помощи. Их состояние на данный момент не известно.

Из покореженного автомобиля водителя и пассажиров извлекали сотрудники спасательных служб. Сейчас обстоятельства лобового столкновения устанавливают специалисты госавтоинспекции.