​Чиновники Сургутского района извалялись в грязи

В городе Лянтор Сургутского района прошел первый спортивно-экстремальный забег муниципальных служащих «Крепкий дух». Сотрудники администраций района и поселений преодолели трассу протяженностью три километра, которая была наполнена более чем 20 природными и искусственными препятствиями. 15 сборных команд по четыре человека приняли участие в забеге, несмотря на дождливую погоду.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой вошел в состав команды руководителей поселений.

В своем профиле в Instagram он отметил, что сборная мэров пришла к финишу последней. Также Трубецкой уточнил, что не обошлось без травм — одного из участников забрала карета скорой помощи. Однако по словам главы, пострадавший чиновник не получил серьезных ранений.