​НКО Югры, занимающиеся развитием спорта, могут получить финансирование от округа

Департамент физической культуры и спорта Югры проведет конкурсный отбор на предоставление грантов некоммерческим организациям (НКО) Югры, занимающимся развитием приоритетных видов спорта в округе.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются в по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, д. 9, Депспорта Югры. Подать их можно до 3 сентября 2019 года включительно.

Подробную информацию о проведении конкурсного отбора можно узнать по телефону 8 (3467) 363-012.