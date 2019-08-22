​В Югре почти 700 семей воспользовались экстракорпоральным оплодотворением

С начала года 665 югорских семей воспользовались вспомогательными репродуктивными технологиями. Об этом сообщают специалисты департамента здравоохранения округа. В 2018 году число семей, которые прошли лечение бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) составило 1 405.

Ежегодно для семей в Югре выделяют 1 200 квот на программы ЭКО. Пройти лечение жители округа могут в Сургутском перинатальном центре и Окружной клинической больнице Ханты – Мансийска, а также в других клиниках, утвержденный Министерством здравоохранения.

«Это количество квот полностью удовлетворяет потребность населения в получении программ вспомогательных репродуктивных технологий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Каждая супружеская пара в течение 6 месяцев до 1 года после получения квоты на ЭКО использует ее либо на территории региона, либо за ее пределами», — поясняют сотрудники депздрава.