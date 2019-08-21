​В Югре мужчина украл гараж и сделал из него курятник

В Мегионе возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, который украл металлический гараж и переделал его в курятник.

«Собственник гаража умер и владения перешли его дочери. Сосед заметил, что гаражом никто не пользуется, поэтому он решил его присвоить себе и переделать его под курятник», — сообщает пресс служба управления МВД по Югре.

Размер ущерба составил 4500 рублей. На мужчину возведено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.