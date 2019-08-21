​В Югре спасатели третий день ищут пропавших на реке школьников. К поиску привлекли вертолет

Спасатели «Центроспас-Югория» третий день ищут школьников, пропавших на реке Ляпин в Березовском районе. После безуспешных поисков специальным оборудованием к спасательной операции подключен вертолет МИ-8. Он облетит территорию, на которой могут находится мальчики 2003 года рождения.

Напомним, подростки уплыли на моторной лодке рыбачить и пропали. Поиски начались после того, как в полицию обратился человек, который обнаружил на реке пустую судно с работающим мотором. Как выяснилось, один из подростков забрал лодку у своего отца.