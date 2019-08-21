​В Когалыме парень пытался откосить от службы в армии. За это ему грозит тюремный срок

Житель Когалыма привлечен к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии России. У 20-летнего когалымчанина не было уважительных причин для неявки в военкомат. Об этом сообщает Следственный комитет Югры. Сейчас парню грозит штраф до 200 тысяч рублей, лишение свободы до двух лет или принудительные работы до двух лет.

Как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС московский адвокат Дмитрий Борисов, привлечение призывника к уголовной ответственности возможно лишь в случае, если он подписал повестку и после этого отказался проходить медицинскую комиссию, сбежав из военкомата, либо после побега с пункта распределения, когда молодой человек уже признан годным к несению службы: «Если бы он просто не пришел по неподписанной повестке в военкомат, максимум был бы административный штраф до 500 рублей».