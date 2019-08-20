​СХК «Югра» заняла второе место на турнире «Кубок мужества» в Москве

Команда следж-хоккеистов из Югры заняла второе место на турнире «Кубок мужества». Спортсмены одержали победу в трех матчах из четырех.

При этом два игрока из команды получили звания: Николай Терентьев признан лучшим бомбардиром, а Михаил Мячин лучшим молодым игроком.

Участниками соревнований были пять сильнейших команд России – подмосковный «Феникс», одержавший победу, представители нашего округа «Югра», «Удмуртия» (бронзовый призер), оренбургские «Ястребы» и московские «Белые медведи».

«Команда играла экспериментально новым составом, поменяли связки нападающих и защитников. Кроме того, просматривали молодых игроков, доверили защищать ворота Евгению Федорову, давали время поиграть Александру Салихову, Артему Карапухину»,– рассказал главный тренер СХК «Югра» Александр Зыков.

Он отметил, что команда сейчас будет готовиться к следующему турниру, который пройдет в сентябре в Удмуртии.

Справка:

Следж-хоккей или хоккей на санях — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями.