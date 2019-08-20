​В Югре мужчина украл вещи, машину, пьяным ездил за рулем и попытался украсть кабель

Октябрьский районный суд обвинил гражданина Республики Казахстан в совершении нескольких преступлений.

По данным прокуратуры Югры, в июне 2018 года он совершил три кражи личного имущества на сумму 20 тысяч рублей. Позже, в сентябре, мужчину привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Еще чрез месяц он снова был пойман пьяным за рулем автомобиля.

В ноябре того же года злоумышленник угнал машину, а в декабре попытался украсть кабель на территории нефтедобывающей организации, но его обнаружили сотрудники организации.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев», – заявили в прокуратуре Югры.