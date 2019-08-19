Совет по правам человека провел совещание в Сургутском районе. Обсуждали сохранение культуры и численности народов Севера

В поселке Русскинская Сургутского района прошло выездное совещание Совета при президенте России по вопросам сохранения языка, культуры, традиций и численности коренных малочисленных народов Севера. Во встрече приняли участие ханты, манси и ненцы, а также представители администрации муниципалитета и окружного правительства.

Среди проблем, озвученных во время совещания, можно выделить обеспечение коренных народов современной медицинской помощью. В числе югорских проектов, направленных на решение данной проблемы, можно выделить айти-стойбище. Также был отмечен позитивный опыт сохранения языков КМНС через отражение наименований в географических названиях.

Кроме того, эксперты отметили, что несмотря на сезонное финансирование окружного правительства трудоустройства коренных жителей, количество безработных остается высоким.

На встрече был выделен успешный опыт работы школы-интерната в Русскинской, где обучаются и в течение учебного года проживают школьники-представители коренных и малочисленных народов. «Школа для многих детей стала родной. Это настоящий югорский центр образования и культуры, но мы с коллегами должны рассказать президенту о проблемах КМНС и начать решать их в первоочередном порядке. Все озвученные вопросы, с которыми сталкиваются сегодня коренные народы Югры будут отражены в докладе, который я представлю на федеральном совете», — заявил председатель Совета при Президенте РФ Михаил Федотов.

Помимо прочего в ходе визита делегации СПЧ обсуждались вопросы средств субсидирования КМНС и взаимодействие с нефтянымикомпаниями, ведущими свою деятельность на территории муниципалитета. Напомним, ранее глава Сургутского района Андрей Трубецкой пояснял, что между администрацией и недропользователямизаключаются соглашения о взаимном сотрудничестве. В рамках взаимодействия компании предоставляют коренным жителям снегоходы, лодочные моторы, лодки, бензопилы, горюче-смазочные материалы, строительные материалы, специальную одежду, транспорти другие материальные и денежные средства.

Кроме того, различные субсидии за последние шесть лет в Сургутском районе поучили около 150 коренных жителей и два юридических лица, на сумму более 70 млн рублей.