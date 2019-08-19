​Югра вошла в десятку регионов по доступности бензина для населения

Югра заняла седьмое место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения. Такие данные приводятся в исследование РИА «Рейтинг» по данным Росстата.

На конец июля 2019 года бензин марки АИ-92 стоил 44,13 рубля, если учитывать, что средняя зарплата населения почти 63 тыс. рублей, то возможный объем, который можно купить на зарплату, достигает 1421 литров.

Такая высокая позиция в рейтинге объясняется высокой средней заработной платой. При этом бензин в округе является одним из самых дорогих. Лишь в восьми регионах он дороже чем в Югре: