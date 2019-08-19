​В Югре бывшему судмедэксперту грозит тюремный срок за взятку

Ханты-Мансийский межрайонный прокурор передал в суд дело, где бывший замначальника по хозяйственным вопросам Бюро судебно-медицинской экспертизы Югры обвиняется в превышении должностных полномочий и получении крупной взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в течение восьми месяцев обвиняемый подписывал документы о принятии фактически невыполненных работ. Строительная компания обязалась сделать ремонт в бюро, но вместо этого давала взятки общей суммой 100 тысяч рублей заместителю руководителя учреждения.

«Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкциями указанных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет», — отмечают специалисты.