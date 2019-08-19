​В Югре более 5000 жителей нуждаются в паллиативной медицинской̆ помощи

В Югре утверждена программа «Развитие системы паллиативной медицинской̆ помощи». Нововведения должны повысит доступность и качество медицинской помощи неизлечимо больным людям.

В таких услугах на сегодняшний день нуждаются 5000 жителей Югры, в том числе 400 детей.

На сегодняшний день в округе 32 медицинские организации предоставляют помощь амбулаторно, а в 28 организовано лечение в условиях стационара.

«В Нижневартовске и Сургуте работают выездные мультидисциплинарные патронажные бригады паллиативной медицинской помощи, которые оказывают помощь больным детям дома», – отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.