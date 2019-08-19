​Команда футболистов из Ханты-Мансийска поедет в Санкт-Петербург на фестиваль дворового футбола

Команда футболистов из Ханты-Мансийска одержала победу в региональном этапе всероссийского фестиваля дворового футбола «Детский спорт».

Соревнования за путевку на финальный этап, который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 августа по 2 сентября, проходили между командами из Игрима, Мегиона и Ханты-Мансийска.

В соревнованиях принимают участие только дети, которые не являются учениками спортивных школ или официальных клубов.

Отметим, что в Югре это первые официальные соревнования по дворовому футболу. Планируется, что в будущем они будут включены в Единый календарный план спортивных мероприятий округа.