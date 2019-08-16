​С 2020 года вступает в силу запрет за рыболовные сети почти по всей стране. Что насчет Югры?

С 1 января 2020 года в России вступает в силу новый закон о любительской рыбалке. В нем прописано одно важнейшее новое ограничение – запрет на использование сетей, в том числе жаберных (это когда рыба жабрами цепляется за крючки на леске), пишет ТАСС.

Однако в некоторых районах Сибири и на Дальнем Востоке сетями по-прежнему можно будет пользоваться. Что насчет Югры?

В нашем регионе правила рыбалки в целом будут мягче, чем по стране, рассказали СИА-ПРЕСС в сургутском территориальном отделе рыбоохраны. Югорские рыбаки сейчас могут рыбачить сетями, но не любыми – по закону они могут пользоваться 25-метровыми сетями из капроновой нити.

В Нижнеобском территориальном управлении рыбоохраны СИА-ПРЕСС сообщили, что новый федеральный закон не отменит право рыбаков Югры на использование разрешенных сетей.

Какими сетями можно пользоваться рыбакам в Югре, а какие запрещены? Как ловить рыбу, чтобы не нарушить закон? Узнайте в нашей памятке: как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером.