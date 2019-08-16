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​В Нефтеюганском районе в ДТП пострадал водитель от столкновения с лосем

Минувшей ночью в Нефтеюганском районе на 674 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП, в котором водитель 40 лет, управляя автомобилем «Мицубиси» сбил лося. Животное неожиданно выбежало на проезжую часть.

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

«Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости внимательного поведения на дороге. При движении по загородным автодорогам не забывайте, что не исключено появление на дороге неожиданных «пешеходов»: лосей, зайцев, лис и др. Чем раньше вы заметите животное, тем больше у вас шансов благополучно с ним разминуться», – отметили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отметим, что минувшие сутки в Югре произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Также на территории округа задержано 11 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 271, комментариев: 0


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