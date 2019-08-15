​В Югре за 2019 год сорвалось почти 14 процентов госзакупок лекарственных средств

В 2019 году в Югре сорвалось почти 14 процентов госзакупок лекарственных средств на сумму 67,3 млн. рублей. Большая часть закупок не состоялась из-за отсутствия желающих принять в них участия.

Раннее «Коммерсант» сообщил, что в России основной причиной отказа производителей участвовать в аукционах стали слишком низкие цены контрактов.

Югра в свою очередь установила максимальные цены на закупку лекарств в соответствии с порядком, утвержденным Министерства здравоохранения.

«В начале 2019 года заказчики Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта заказчики получили цены, которые в десятки, а то и в сотни раз меньше цен, сложившихся на рынке лекарственных препаратов, что в свою очередь повлекло череду не состоявшихся закупок во всех регионах Российской Федерации», — рассказали корреспонденту СИА-ПРСС представители департамента здравоохранения Югры.

Всего на закупку всех лекарственных средств на год было выделено 1,44 млрд рублей.