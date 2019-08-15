​В Югре выросла добыча нефти и газа. Это благотворно сказывается на бюджете

С января по июль 2019 года в Югре добыто 136,5 млн тонн нефти, то есть на 700 тысяч тонн больше того же периода 2018 года. Об этом сообщает департамент природных ресурсов региона. В Югре также выросла и добыча газа: за семь месяцев она составила 21 млрд кубических метров, что на 168 млн кубометров больше прошлогоднего периода.

В целом по России нефть также добывается более интенсивно, чем год назад – по итогам полугодия рост составил 2,5 процента, а абсолютные цифры – 277 млн тонн, сообщает ТАСС. Хотя эксперты отмечают, что в отдельные месяце среднесуточная добыча в России показывает меньшие объемы, чем в 2018 году.

Стоит отметить, что цена на нефть и уровень ее добычи благотворно влияют на бюджет Югры. В 2019 году по итогам полугодия профицит региональной казны составил рекордные 30 млрд рублей (при плановом значении в 20,4 млрд рублей).