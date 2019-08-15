​В Югре продолжаются лесные пожары. Удивительно, что главные «поджигатели» – не люди

Утром в четверг, 15 августа, в Югре горело четыре участка леса общей площадью 2,7 гектара. Об этом сообщает департамент природных ресурсов региона. Специалисты подчеркивают, что главной причиной возникновения пожаров в этом сезоне стали удары молний – от них возникло 134 возгорания, человеческий фактор идет на втором месте – по вине людей началось 39 лесных пожара.

Всего за нынешний сезон в регионе произошло 184 лесных пожара на почти 4 тысячах гектаров, в аналогичный период 2018 года в Югре прошло 182 пожара на 6,5 тысячах гектар, а в 2017 году – 371 пожар на почти 58,5 тысячах гектар.

В то же время в Сибири леса продолжают гореть в огромных масштабах. Только за сутки Авиалесоохрана потушила 46 пожаров на 10 га и продолжает работать еще над более чем 150 возгораниями на площади 250 тысяч га, сообщает ТАСС. Больше всего горит Красноярский край.