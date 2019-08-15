Югорчане больше не смогут выбрать, какие работы будут проходить в их домах в рамках капремонта в ближайшие три года

Югорский фонд капитального ремонта завершил прием документов от собственников на изменение либо утверждение ремонтных работ, которые, по их мнению, необходимо провести во время капитального ремонта в период с 2020 по 2022 год. На заполнение протоколов было отведено 3 месяца.

«Все собственники домов, где планируется провести капремонт, могли изменить виды работ, которые, по их мнению, необходимы дому в первую очередь. За тех, кто не прислал протокол, это сделает администрация города. Количество полученных протоколов будет известно только в сентябре», — сообщает специалист по связям с общественностью Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александр Беляев.

В 2020 году планируется выполнить в основном проектные работы, а в 2021 и 2022 году – строительно-монтажные.