​Природнадзор объяснил югорчанам, как правильно собирать валежник. И сколько нужно будет заплатить за неправильный сбор

Природназдор по Югре опубликовал для нужд населения законную схему сбора валежника, который по итогам щедрот Госдумы с 1 января россияне могут коллекционировать совершенно бесплатно. Запомните следующее: «При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале». При этом собрать валежник можно в любое время года, но только не в местах проведения лесосечных работ!

При этом Природнадзор напоминает, что будет, если вместо сбора валежника вы попробуете срубить дерево – это штраф:

– для граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

– для должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;

– для юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей

и уголовная ответственность по статье 260 УК РФ (при сумме ущерба более 5000 руб.).