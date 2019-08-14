​Федеральный медиаресурс неожиданно встал на сторону главы поселения, конфликтующего с администрацией Сургутского района

Телеграм-канал Mash заявил, что администрация Сургутского района и судебные приставы «пошли против маленького чиновника», главы поселка Нижнесортымский Петра Рымарева.

«С 2007-го там (в Нижнесортымском — прим. авт.) строили очистную станцию. Несколько раз проект переделывали, в 2017-м наконец запустили. Администрация решила скинуть управление на главу посёлка. Тот отказался — начался суд. У Петра есть причины: это все строили 15 лет, конструкции износились, вода на выходе — в солях аммония. Брать на себя чужие косяки он не хотел. Дело Рымарева проверяют приставы, местная администрация говорит, что виноваты депутаты, а вода изначально не самая лучшая», — описывает конфликт медиаресурс.

Ранее сообщалось, что судебные приставы обратились в следственный комитет для возбуждения уголовного дела в отношении Петра Рымарева. Глава поселения может стать фигурантом дела по статье о неисполнении приговора суда. Причиной разбирательств стала ситуация с новыми канализационно-очистными сооружениями, которые в течение двух лет администрация поселения не принимает в собственность.

При этом сам Рымарев в ролике Mash заявил, что вины местной администрации в проблеме нет — новые КОСы не были переданы им в собственность, а соответственно не могут быть приняты в эксплуатацию.

«Верховный суд России уже признал действия главы Петра Рымарева неправомерными в части исполнения полномочий по водоотведению, в настоящий момент идет исполнительное производство в отношении него, как главы поселения. Напомним, что прямая обязанность главы любого поселения обеспечить своих граждан водоотведением», — комментируют ситуацию специалисты районной администрации.

Интернет-проект Mash был создан в 2017 году как в некотором роде ответвление издания Life известного медиа-менеджера Арама Габрелянова. Первое время у Mash и Life был один главный редактор Никита Могутин, но осенью 2018 года он покинул проект.