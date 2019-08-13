​Росреестр дал югорчанам месяц на то, чтобы узнать и оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости. От этого зависят ваши налоги

Росреестр опубликовал предварительную кадастровую стоимость всей недвижимости в Югре, и сделать свои замечания к этим цифрам можно до 22 сентября. Об этом заявил глава регионального управления этого ведомства Владимир Хапаев.

«Все жители Югры могут ознакомиться с информацией о том, какая кадастровая стоимость будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости в отношении интересующих их объектов капитального строительства после утверждения результатов государственной оценки. До 22 сентября 2019 года включительно к промежуточным отчетным документам любыми заинтересованными лицами могут быть представлены замечания», – сообщил Хапаев.

Чтобы узнать предварительную кадастровую стоимость своей квартиры или другой недвижимости, можно пройти по ссылке на сайт «Росреестра» и вбить в форму нужный кадастровый номер.

Узнать эту информацию как можно быстрее крайне важно, так как налог на имущество и землю будет рассчитываться не по рыночной, а по кадастровой стоимости объекта, а последняя, как правило, кратно выше. Хорошая новость в том, что ее можно оспорить. Как пишет портал «Объединенной группы риелторских компаний», за этим нужно обращаться либо в специальную комиссию Росреестра, либо в суд. Для пересмотра показателя нужно предоставить действующую кадастровую справку, нотариально заверенную копию документов на недвижимость, а также отчет о рыночной стоимости объекта.