В Югре одни силовики инициируют уголовное дело против главы поселения, а другие этого сделать пока не дают

Глава одного из поселений Сургутского района попал в поле зрения силовых структур. Судебные приставы подали заявление в Сургутский межрайонный отдел следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Нижнесортымского Петра Рымарева. Об этом сообщает «Правда УрФО». По данным издания, глава поселения может стать фигурантом дела по статье о неисполнении приговора суда. Наказание по данному факту предполагает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Поводом для уголовного преследования стала ситуация с новыми канализационно-очистными сооружениями (КОС), которые в течение двух лет администрация поселения не может принять на баланс.

Новые КОСы построила администрация Сургутского района — за средства из собственного бюджета. Местные власти не принимают сооружения в собственность, поэтому эксплуатируют их фактически незаконно, считают представители района. При этом старые очистные руководства поселения закрыло. По словам пресс-службы муниципалитета, суды разных инстанций неоднократно признали действия главы поселка неправомерными и обязали Рымарева разрешить коммунальный конфликт.

«Верховный суд России уже признал действия главы Петра Рымарева неправомерными в части исполнения полномочий по водоотведению, в настоящий момент идет исполнительное производство в отношении него, как главы поселения. Напомним, что прямая обязанность главы любого поселения обеспечить своих граждан водоотведением», — комментируют ситуацию специалисты районной администрации.

Некоторые эксперты в коммунальной сфере считают, что действия главы поселка могут обернуться разливом нечистот по территории Нижнесортымского.

В следственном комитете Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что уголовного дела по данному факту не заводили. При этом источники в правоохранительных органах уточнили, что делом занимается полиция, устанавливая все обстоятельства и состав преступления.

Служба судебных приставов обещала прокомментировать ситуацию через официальный запрос.

В приемной администрации поселения корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что Рымарев находится в отпуске. До исполняющего обязанности главы не удалось дозвониться.