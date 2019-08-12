​Югра вошла в пятерку регионов с наиболее высокой долей семей, относящихся к среднему классу

Югра с результатом 32 процента зафиксировалась на четвертой строчке в рейтинге регионов с наиболее высокой долей семей, относящихся к среднему классу. Такие данные праведны в результатах исследования, проведенного рейтинговым агентством «РИА рейтинг».

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого 45 процентов семей можно отнести к среднему классу. На второй и третьей позиции Магаданская область (34,5 процента) и Чукотский автономный округ (33,8 процента) соответственно.

По мнению экспертов, составлявших рейтинг, такие высокие позиции объясняются высокими зарплатами. Однако они подчеркивают, что в этих случаях необходимо учитывать и невысокую стоимость жилья.

Согласно рейтингу, последние пять строк занимают республики Серверного Кавказа – это Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.

«В этих регионах достаточно большой состав семей за счет высокой рождаемости, и, как правило, невысоких зарплат не хватает, чтобы отнести семьи к среднему классу», – отмечают составители рейтинга.

Справка:

Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.