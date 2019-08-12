​Главный судебный пристав Югры будет отвечать на вопросы граждан в «Twitter»

В социальной сети «Twitter» зарегистрировалась главный судебный пристав Югры Елена Ловандо. Теперь любой пользователь может написать ей вопрос, жалобу или сделать предложение по работе управления Федеральной службы судебных приставов Югры (УФССП).

Как сообщает пресс-служба УФССП, все сообщения, поступающие Елене Ловандо, будут взяты под ее личный контроль. Отвечать руководитель управления будет в сроки, установленные законом, то есть не дольше 30 дней.

Помимо этого, в Twitter управления будут дублироваться новости с их официального сайта.