​Силовики будут помогать инспекторам Рыбоохраны Югры искать браконьеров

В Югре началась операция, направленная на пресечение вылова рыбы в период сезонного нереста до 31 октября. Искать рыбаков, занимающихся промыслом в местах миграции рыб и метания икры, будут инспекторы Рыбоохраны и Природнадзора Югры совместно с сотрудниками контрольно-надзорных органов – Росгвардии и полиции. Об этом сообщает Нижнеобское территориально управление федерального агентства по рыболовству.

В зоне контроля находятся реки Югры: Обь с притоками, протоками и поймами, Иртыш, Сосьва и остальные. Штрафы будут выдаваться рыбакам, в улове которых найдут рыбу вида сиговых (муксун, пелядь, чирок и т.д.), а также видов, занесенных в Красную книгу России. Рыбаки, вылавливающие рыбу в крупных размерах с помощью сетей, рискуют получить помимо штрафа тюремный срок до двух лет.